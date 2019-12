Arnesi da scasso in valigia e soldi e gioielli negli slip | arrestata ladra rom

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Pina Francone Una 26enne, in possesso di un falso passaporto romeno è stata fermata dalle forze di polizia a Cagliari Gli strumenti dain, ie inascosti. È stata, dagli agenti della Squadra Volante di Cagliari, una26enne di etnia rom in possesso anche di un falso passaporto romeno. La giovane donna stava alloggiando in un bed and breakfast del capoluogo della Sardegna in compagnia di un’amica, quando è stata fermata dai poliziotti. La nomade ha fornito false generalità ai poliziotti, insospettiti da quel trolley di piccole dimensioni. All'interno della valigetta, infatti, gli agenti hanno rinvenutotipici da: una calza da donna da usare come guanto, due cacciaviti, una chiave inglese, due pezzi di plastica rigida (usati comunemente dai ladri d'appartamento come marchingegno per aprire le porte) e ...

