Aeronautica | Sardegna | soccorso aereo per un neonato di 15 giorni di vita

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Unmilitare da trasporto C-27J della 46a Brigata Aerea dell’Militare è decollato questa mattina dall’aeroporto di Pisa alla volta di Cagliari per imbarcare undi soli 15dibisognoso di cure urgenti. Per il trasporto del piccolo è stata usata una speciale culla termica. Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Militare si è attivato per consentire l’imbarco immediato del bimbo insieme ai genitori ed una equipe medica del Policlinico Universitario Monserrato (CA), dove il piccolo era ricoverato. Il volo salva-, avvenuto con la massima urgenza sulla tratta Cagliari – Roma, si è concluso poco prima delle 14:00. Una volta atterratisull’aeroporto romano di Ciampino, un’ambulanza ha consentito il successivo trasporto del piccolo verso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. ll trasporto, richiesto dalla ...

