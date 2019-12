Via i pantaloni | Alessia Marcuzzi incanta ma viene massacrata | “Sei ridicola”

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Francesca Galici Uno scatto senzafa rivoltare la rete contro, accusata di essere volgare; molti sono i commenti a suo favore ma ce ne sono anche contro, soprattutto da parte di altre donne che non apprezzano la scelta di posare senzaè una delle donne più belle della televisione italiana. Dotata di tanta ironia e autoironia, ha saputo coniugare il fascino con la simpatia, dote rara che in parte è alla base del suo successo. Se in tv ha un nutrito gruppo di telespettatori che la seguono nei programmi che conduce, attualmente Le Iene e in primavera (forse) L'Isola dei Famosi, anche sui social ha un folto seguito che attende i suoi aggiornamenti.raramente delude i suoi follower, ai quali regala spesso scatti hot che ne esaltano la femminilità e la bellezza. Uno degli ultimi condivisi dalla conduttrice ha ...

bvvlgari2 : Ero tutta felice per i miei nuovi pantaloni e ora mi sono messa a piangere perché penso mi stiano di merda. Via nel bidone ???? - mrs_plastic_bag : @mikasneck però nell'ultima foto aveva dei pantaloni allucinanti e 82634 orologi, se si tagliano via le cose compro… - soprabito : Come vestirsi: quest'anno preferisco i pantaloni -