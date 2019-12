The Flash | ecco la data di uscita del cinecomic con Ezra Miller

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) The, il supereroe interpretato da, arriverà nei cinema americani nel 2022,ladi! The, ilcon star, ha unadi: venerdì 1 luglio 2022, facendo quindi attendere ancora a lungo i fan che speravano di assistere alle avventure del supereroe. Il lungometraggio mostrerà la star di Animali fantastici e dove trovarli nel ruolo di Barry Allen dopo il debutto compiuto in Justice League., che secondo alcune indiscrezioni sarebbe coinvolto anche nella stesura della sceneggiatura di Thein collaborazione con Grant Morrison, ritornerà quindi sul set per essere diretto da Andy Muschietti a cui è stata affila regia dopo una lunga serie di cambiamenti ...

