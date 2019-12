‘Stavo per morire…’ | Barbara D’Urso | l’incidente in diretta Paura in studio | ecco cosa è

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)D’Urso rischia di cadere a Live Non è la D’Urso Come ogni lunedì sera su Canale 5 va in onda il consueto appuntamento con Live Non è la D’Urso. Ma ad apertura di puntata è accaduto un imprevisto che poteva costare caro alla padrona di casaD’Urso. Infatti quest’ultima ha seriamente rischiato di … L'articolo ‘Stavo per morire…’:D’Urso, l’incidente ininè successo proviene da KontroKultura.

Capezzone : Segnalare con garbo al presidente #Mattarella che il percorso più ragionevole è quello inverso. E cioè: bisogna abb… - mante : Mi stavo chiedendo se i molti intellettuali, personaggi TV, direttori di giornali che da giorni chiedono alle sardi… - tomlinvsonaf : Mi son osvegliata alle 4:20 a causa del ciclo e poi non so come mi sono riaddormentata ma era tutto un incubo sul f… -