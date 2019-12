Oltre la soglia nuovamente spostata | ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Leggi la notizia su trendit

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)lanon trova pace: la fiction di Canale 5 interpretata da Gabriella Pession e Giorgio Marchesi cambiacollocazione a causa dei bassi ascolti. La prima (e a questo punto unica) stagione del medical drama, collocata inizialmente il mercoledì in prime time,alla domenica a partire dalla quintaalla domenica, trasloca per l’ennesima volta. L’ultima, prevista il 15 dicembre,inmartedì 17. C’è di più: non sarà trasmessa in prima serata, ma in sec, dopo il film Il libro della giungla. Domenica, per cercare di risollevare gli ascolti, la rete ammiraglia Mediaset proporrà il film Indovina chi viene a Natale?.lanon ce l’ha fatta, dunque, a conquistare il pubblico di Canale 5, nonostante la pregevole fattura. Toccherà a Mediaset cercare di capire come riavvicinare il proprio pubblico a ...

