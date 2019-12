Napoli Impresa Champions non salva Ancelotti De Laurentiis punta sul “ringhio” di

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La storica qualificazione agli Ottavi, appena la terza in quasi un secolo di storia azzurra, non è servita. Deha confermato, nonostante il 4 a 0 ai danni del Genk, l’esonero di Carlo. Toccherà a Gennaro Gattuso il compito di tentare la rimonta alla zonache attualmente dista otto punti in Campionato. Saranno i risultati a determinare quanto questa scelta sia stata indovinata. Ma le perplessità non mancano. Carloha guidato ilin dodici partite diperdendone solo una: nella scorsa stagione ad Anfield Road. In questa stagioneha imposto un pareggio ed una vittoria ai Campioni d’Europa: perché privarsi del suo carisma di coppa proprio quando si entra nel vivo della competizione internazionale? E con una Coppa Italia, un mini torneo di cinque gare, tutta da giocare? Certamente il rendimento in Campionato è ...

MarcoBellinazzo : Il caso Napoli va studiato come 'modello' di crisi d'impresa: come arrivare alla gara decisiva della stagione con a… - GioIaccarino : RT @MarcoBellinazzo: Il caso Napoli va studiato come 'modello' di crisi d'impresa: come arrivare alla gara decisiva della stagione con alle… - CristianoC83 : RT @MarcoBellinazzo: Il caso Napoli va studiato come 'modello' di crisi d'impresa: come arrivare alla gara decisiva della stagione con alle… -