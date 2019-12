Max Felicitas | Carmen Di Pietro ha rifiutato la cena con me

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Doccia fredda per Max, il divo a luci rosse 27enne che in questi giorni ha conquistato Live - Non è la d'Urso, CR4 - La Repubblica delle donne e La Zanzara su Radio 24. L'attore si è visto respingere unaconDi.Andiamo con ordine: a La Zanzara il ragazzo aveva espresso un apprezzamento perDie Lory Del Santo, da sempre suoi sogni erotici. Da Barbara d'Urso l'attore ha potuto conoscere dal vivo la ex moglie di Sandro Paternostro, che sembrava avesse accettato di uscire con lui ma aveva fatto capire anche di voler andare oltre, dichiarando che era casta da anni.Max: "Dihalacon me" 11 dicembre 2019 06:47.

MaxFelicitas : RT @GenovaOn: Carmen Di Pietro accetta la proposta indecente di Max Felicitas, che racconta cosa è successo a telecamere spente https://t.c… - GenovaOn : Carmen Di Pietro accetta la proposta indecente di Max Felicitas, che racconta cosa è successo a telecamere spente - We_post_X : Max Felicitas incontra Korinha vuole la figa per dargli il posto in ufficio -