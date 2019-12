Manovra,atlete diventano professioniste

Lesportive.La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento allache equipara donne e uomini. Il punto cruciale dell'emendamento riguarda la questione contrattuale: si estendono allele tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo e per promuovere il professionismo nello sport femminile.Si introduce poi un esonero contributivo al 100% per tre anni per le società che stipulano con le altete contratti di lavoro sportivo.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)