Lione | il presidente Aulas | «Chi fischia la squadra non entra allo stadio»

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ilè stato contestato dai tifosi nonostante la qualificazione in Champions League, eha detto basta IldelJean-Michelha replicato alle critiche dei tifosi, arrivate nonostante lafrancese sia riuscita a qualificarsi agli ottavi di Champions League. «Non possiamo accettare che accadano queste cose. Ilsi è qualificato per la dodicesima volta agli ottavi di Champions. I giocatori sono tristi per quello che è successo e lo sono anche io. Chi vuolere i giocatori non entrerà più, non posso essere più chiaro di così». Leggi su Calcionews24.com

