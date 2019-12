Ancelotti esonerato | il Napoli a Gattuso

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) IlhaCarloed è pronto ad affidare la panchina a Gennaro. Un addio annunciato, che non ha sorpreso nessuno. Era nell'aria da tempo, e già alla vigilia della gara di Champions contro il Genk (vinta 4-0, con conseguente qualificazione agli ottavi di finale) la sensazione era che dopo la partita qualcosa sarebbe successo. E così è stato. Se prima della sfida contro i belgiaveva detto sibillino: «Un allenatore deve sempre avere la valigia pronta» (facendo intendere che il suo rapporto connon sarebbe andato oltre), al termine della partita si è espresso così: «Dimissioni? Non l'ho mai fatto e non lo farò. Domani vedrò il presidente e parleremo». Un domani che non è mai arrivato, perché in tarda serata ecco il tweet ufficiale che ne sanciva ...

FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - AntoVitiello : Napoli, esonerato #Ancelotti - DiMarzio : #Napoli, esonerato Ancelotti: è ufficiale -