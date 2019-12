Allarme ghiacciai, la Marmolada rischia di scomparire nel giro di 30 anni (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lavinia Greci Il timore per il futuro della celebre vetta delle Dolomiti è emerso da uno studio Cnr-Ismar: in soli dieci anni, infatti, il volume si è ridotto del 20%. E se la tendenza dovesse consolidarsi il ghiacciaio potrebbe sparire nel giro di poco In soli dieci anni, il ghiacciaio della Marmolata, l'iconica vetta delle Dolomiti, ha ridotto il suo volume del 20%, mentre la diminuazione areale è stata del 22%. A rivelarlo è stato uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) delle Università di Genova e Trieste, dell'Università gallese di Aberystwyth e dell'Arpa Veneto, che ha messo a confronto due rilievi geofisici sul ghiacciaio effettuati nel 2004 e nel 2005. E ha analizzato l'allarmante situazione attuale. Il futuro (incerto) dei ghiacci Come si evince dagli studi pubblicati, se il ...

