Acquistare biglietto autobus dall’app Arriva MyPay | pratico e comodo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ildell'non è stato mai così facile come con l'app '', disponibile al download per i dispositivi Android a questo indirizzo, e a questo per i terminali iOS. Il servizio offre la possibilità di comprare i titoli di viaggio di ASF Autolinee direttamente dal proprio smartphone, pagando tramite carta di credito o Satispay. Gli utenti potrannobiglietti, ma anche abbonamenti delle società del gruppo(ASF Como, SAB Bergamo, SAIA Brescia e SIA Brescia). Sono quattro i tagliandi di viaggio da potercon l'app, vale a dire quello relativo alla rete urbana Como da 75 (al costo di 1,30 euro) e 90 minuti (1,79 euro), ed il giornaliero urbano (3 euro) ed extraurbano (10,50 euro). L'obiettivo è quello di procedere gradualmente alla smaterializzazione dei biglietti, così come dichiarato da Valentina Astori, ...

MuoversiTrieste : @ardovig @ComunediTrieste @il_piccolo @UniTrieste @triesteprima @TRIESTEALLNEWS @Telequattro @primorskiD @TgrRaiFVG… - OptiMagazine : Acquistare biglietto autobus dall'app #ArrivaMyPay: pratico e comodo - infotedxlungot1 : Ultimissimi giorni per acquistare il biglietto per il #TEDxLungoTicinoSforzaWomen -