YouTube | 5 regole per far soldi

gqitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il fenomeno degli influencer è ormai una realtà consolidata che trascende il mondo del marketing per legarsi a doppio filo con lo sviluppo di, Instagram e TikTok. Si fanno chiamare creator: letteralmente, creatori di contenuti, proprio a sottolineare la componente creativa del lavoro che fanno, indipendentemente dal canale su cui trasmettono. E possono arrivare a guadagnare milioni di euro ogni anno, al punto da rappresentare una delle professioni più desiderate dagli adolescenti. Sì, perché i creator non guadagnano più soltanto dalle views e dalla pubblicità che ospitano sui loro canali digital, ma generano un indotto di tutto rispetto, che comprende le voci di eventi, abbonamenti, partnership e, soprattutto, merchandising. «Il merchandising compone ormai, in media, tra il 20% e il 30% della torta di introiti dei creator, arrivando a ...

unaresistencia : #Borgonzoni, ne ho piene le palle di chi non rispetta le nostre tradizioni e le nostre regole - 53ALIENO : #Borgonzoni, ne ho piene le palle di chi non rispetta le nostre tradizioni e le nostre regole - tax_tweet : Le regole normative, i Codici e la comparazione giuridica - 03/12/2019 -