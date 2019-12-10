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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09 | 00 SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA ...

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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09:00 (Di martedì 10 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA  TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA  FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24   CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST  FILE  PER Traffico VERSO Roma CENTRO ANCHE  SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE  RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO  OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE CASTRENSE  RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA  DIREZIONE Roma TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA  E PROSEGUENDO TRA VIA DI VALLERANO E LA CRISTOFORO ...
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twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code tra SS6 Via Casilina e Via Ardeatina > Interna #luceverde #Lazio ­ - SteveP0P : Traffico dentro e fuori. Si avvicina il Natale. #solocosebelle Una macchina senza motore muore. - #natale… -

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    : SUL RACCORDO ANULARE, IL Traffico E’ ANCORA RALLENTATO TRA LA VIA ARDEATINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MUSICA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE ...

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