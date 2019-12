Stuprata e buttata giù da un balcone da quell’uomo. Aveva 23 anni (Di martedì 10 dicembre 2019) Le prime indagini condotte dalla polizia parlarono di suicidio, ma il fatto che non siano state trovate sue impronte digitali sulle finestre e che l’autopsia abbia rivelato i segni dello stupro hanno portato all’arresto dei due persone per la morte di Sule Cet, una ragazza turca di 23 anni. I fatti risalgono al 24 maggio del 2018, ma la sentenza sul suo decesso è arrivata nelle ultime ore. La giovane, che studiava all’università di Ankara e lavorava part time per pagarsi l’istruzione, era stata lanciata dalla torre di un palazzo dopo essere stata vittima di quell’aggressione. In quella circostanza, le prime indagini condotte dalla polizia Avevano parlato di suicidio.



Ma la verità era un’altra, la ragazza era stata uccisa. L’autopsia Aveva rivelato i segni della violenza sessuale e da quegli elementi gli agenti erano ...

