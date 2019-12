Nella Torino invasa da 35 mila sardine | ​​​​​​​“Con i libri battiamo l’Italia della paura”

Leggi la notizia su lastampa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I manifestanti sventolano la Costituzione e volumi di Olivetti. In una piazza Castello straripante anche ex partigiani, preti e star cittadine

mauroberruto : Purtroppo non sono nella mia #Torino, ma se fossi lì alle 19 sarei in Piazza Castello senza colori, bandiere, simbo… - c_appendino : Ancora una volta grazie alle Forze dell'Ordine e alle Autorità che ogni giorno si impegnano nella lotta contro il g… - c_appendino : ?? La #Metro1 di #Torino fino a Cascine Vica. In attesa della Metro 2... la Metro 1 prosegue! ?? Nella giornata di… -