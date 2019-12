Leonard Hofstadter di The Big Bang Theory papà | primo figlio per Johnny Galecki

tvzap.kataweb

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Con i cuori pieni e riconoscenti diamo il benvenuto al nostro bellissimoin questo mondo incredibile. Grazie a tutti voi per l’amore e per il supporto”. Con queste parole su Instagramha annunciato sui social la nascita delgenito.è ben noto agli appassionati delle sitcom come ildi The Big. A donargli la gioia di diventare genitore è stata la compagna Alaina Meyer. Attenti alla privacy del bebè i due sui social per ora non mostrano il volto del neonato ma solo le sue manine in quelle di mamma e. Sconosciuto, al momento, anche il nome del piccolino del quale si sa solo il sesso: un maschietto, appunto. View this post on Instagram With full and grateful hearts we welcome our beautiful son into this incredible world. Thank you for all of your love and support. ...