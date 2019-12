Lazio | sarà il serbo Jovanović a dirigere il match contro il Rennes

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)ilad arbitrare ililin programma il prossimo giovedì alle 18:55si sfideranno giovedì per l’ultimodi qualificazione di Europa League. I francesi sono già eliminati mentre i ragazzi di Inzaghi sperano ancora in un miracolo per passare al prossimo turno. Ala gara ciilSrdjan; assistenti: Uroš Stojković (SRB) – Milan Mihajlović (SRB); IV uomo: Novak Simović (SRB). Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ? #UltimOra #Juventus ? #Ramsey non ci sarà contro la #Lazio ?? Sovraccarico ai flessori della coscia sinistra… - cicciot77 : @SimoRacca84 Sarà colpa della pizza se ti sorgono questi pensieri...?? cmq crisi nn lo so, un leggero nervosismo c’è… - Max_883 : @cristianobtweet @er_GRA Il problema non saranno le partite in casa, ma chi ci sarà dentro sta casa. Lazio-Verona… -