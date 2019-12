Inter | ancora Marotta | «La proprietà ha facilitato l’inserimento di Conte»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ecco il commento disui risultati dell’e dell’influenza del contributo dellaai successi del club Beppespiega ai microfoni di Sky Sport, poco prima del match col Barcellona, i segreti dell’di. Ecco le sue parole. «Alle spalle del management c’è unaforte, che hal’inserimento mio, die degli altri dirigenti. Siamo comunquenti di aver creato un modello vincente, e per vincente intendiamo l’ottenere il massimo dalle risorse a disposizione, avendo un allenatore che è un grande valorizzatore. Ma non dobbiamo cullarci sui risultati, bensì continuare ad impegnarsi. Il traguardo è parziale, serve godere alla fine della stagione». Leggi su Calcionews24.com

Echoes41502167 : @GoalItalia @callofcuchu @callofcuchu ma sei in bagno da oggi che ancora non hai scritto nulla sull'inter?? Io pass… - RobbieBlack : @ADeLaurentiis faccia ritornare il sorriso a Mertens che e l'unico fuoriclasse che abbiamo e se va all'Inter c'è lo… - emilietto : Oggi è scomparsa la persona che mi ha spinto a tifare @inter visto che a casa mia il calcio non si seguiva. Ciao Ugo, grazie ancora. -