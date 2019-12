Il rapporto del censis dice solo che siamo un popolo invincibile

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019) IldelcheunEsce ildeldi quest’anno (ecco in esclusiva l’hotlink alche nessuno vuol mettere) e la narrativa dei giornalisti professionisti sentenzia lapidario: un italiano su due preferirebbe un uomo forte al governo, l’antidoto è “l’effetto Greta”. È subito allarme fascismo, scandalo, indignazione e florilegi di editoriali. Paolo Pagliaro, 8 e ½; “una pulsione antidemocratica confermata da altri dati”. Quali? “19% degli italiani parla di politica quando s’incontra, il 76% non ha fiducia nei partiti”. Una prova inoppugnabile. Il Corriere della sera: “negli ultimi anni, per protesta contro uno Stato assente, gli italiani hanno smesso di essere quelin maggioranza moderata che sono sempre stati” tipo durante il ventennio, o durante il dopoguerra, o durante gli anni di piombo. Riguardo alla ...

