Fabio Fazio | svelato il mistero dei guadagni | le cifre di Che Tempo Che Fa

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Il danno di immagine ormai l’ho subito“, il commento amaro diall’annuncio del responso della Corte dei Conti. Come noto ormai a tutti, a tenere banco nell’ultimo anno in casa Rai era stata la presunta eccessiva liquidità percepita dal conduttore e dagli organizzatori di CheChe Fa per la realizzazione del talk; i costi ritenuti eccessivi del programma avevano dato via ad una vera e propria ossessione collettiva, culminata con l’indagine per danno erariale appena conclusa. Regolari costi edie di CheChe Fa: lo rivela la Corte dei Conti. La reazione del condutore: “Dopo anni di linciaggio ormai il danno è fatto” Come riporta il Messaggero, lo stipendio percepito daè infatti perfettamente regolare. Questo il responso del Tribunale, che ha deciso di archiviare l’inchiesta in ...

