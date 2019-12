Cane giù nel pozzo a parco Caffarella | Vigili del Fuoco lo salvano

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – Intervento d’emergenza andato a buon fine per un, che oggi pomeriggio alle 15 circa, e’ caduto in undelle acque piovane di 4 metri, neldellaa Roma. A dare l’allarme e’ stato il proprietario. Sul posto sono intervenuti una squadra deidele personale del Saf, il gruppo ‘Speleo Alpino Fluviale’. I pompieri sono riusciti a trarre in salvo il, un meticcio di taglia media e a riconsegnarlo al proprietario in buone condizioni fisiche. L'articologiù neldelloproviene da RomaDailyNews.

