Calcio | è ufficiale | Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è statodal. Lo ha comunicato la società partenopea poche ore dopo la rotonda vittoria in Champions League con il Genk (4-0) e il passaggio agli ottavi finali della competizione dieuropea più importante. In una nota pubblicata sui social, ilha annunciato di avere «deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e». Per la successione si fa il nome di Rino Gattuso, ex allenatore di Milan, Pisa e Palermo. Dopo il netto successo di stasera sulla squadra belga,aveva detto ai microfoni di Sky: «Non mi sono mai dimesso e mai lo farò. Non so se sabato sarò ancora io l’allenatore, valuteremo domani con il presidente. Sarà un ...

RaiSport : Ufficiale, @MrAncelotti non è più l'allenatore del @sscnapoli Leggi la notizia - Gazzetta_it : Ufficiale: il #Napoli esonera Carlo #Ancelotti - MarcoPuglisi3 : RT @Gazzetta_it: Ufficiale: il #Napoli esonera Carlo #Ancelotti -