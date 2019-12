Zip line | in volo sopra la Stazione Centrale a 14 metri da terra

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il Milano Super Christmas si fa adrenalinico. Dopo l’accensione rock dell’albero in Piazza Duomo, giunge in Piazza Duca d’Aosta la “zip”; questo doppio cavo d’acciaio si estende per 140il piazzale delladi Milano, collegandone due grattacieli. A chi fosse desideroso di qualche brivido in più, sarà possibile lanciarsi da 14di altezza con un’imbragatura e percorrere tutta la lunghezza della zip, sorvolando Piazza Duca d’Aostale teste degli indaffarati passanti. Zip, il Natale inDomenica 8 Dicembre 2019 il frenetico piazzale antistante ladi Milanosi è fermato. Piazza Duca d’Aosta esi sono infatti tinte di azzurro in un tripudio di luci natalizie e di ghiaccio. Milano Super Christmas ha infatti raggiunto anche il cuore nevralgico ...

