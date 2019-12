Vomero | in onda il flop delle luminarie | strade e piazze ancora al buio

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, intervieneuna volta sulle vicendeinstallate nellee nelledel, dopo che finalmente sono state per la prima volta accese nel corso della serata della festa dell’Immacolata, peraltro in ritardo rispetto ad altri quartieri della Città, dove l’accensioneluci natalizie è avvenuta da tempo. “Con la prima accensione – puntualizza Capodanno -, ha trovato conferma quanto era stato già rilevato nei giorni scorsi, vale a dire che, nell’ambito dei confini del quartiere, gli addobbi sono presenti solo in alcunee non dunque, come si era vociferato, su tutto il territorio del quartiere. Anzi, al momento, risultano escluse alcuneche, negli anni scorsi, era state illuminate, come via Alvino e via ...

