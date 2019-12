Spal | si va avanti con Semplici | richiesto un cambio di rotta

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In seguito alla sconfitta col Brescia si era ipotizzato l’esonero per, ma laha deciso di puntare ancora sull’allenatore Leonardosarà ancora l’allenatore della. Come ha rivelato gianlucadimarzio.com, la società non ha proceduto all’esonero del tecnico dopo un faccia a faccia con i dirigenti. È peròundi marcia, con la squadra che è scesa all’ultimo posto in classifica dopo la sconfitta contro il Brescia. Saranno fondamentali i prossimi risultati per decidere la sorte dell’allenatore, a partire dalla partita di domenica contro la Roma. La dirigenza starebbe pensando a un ritiro anticipato in vista dell’importante sfida. Leggi su Calcionews24.com

