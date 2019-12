Nazionale | amichevole con l’Inghilterra verso EURO 2020

calcioefinanza

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Italia amichevoli– Altri due test per ladi Roberto Mancini in vista dell’avventura di. Quattro giorni prima dell’con la Germania, in calendario martedì 31 marzo a Norimberga, gli Azzurri affronteranno a Londra(27 marzo ore 21 CET). Lainglese ha staccato il pass per la fase finale … L'articolocon l’Inghilterra

Vivo_Azzurro : #Nazionale???? Prosegue la marcia di avvicinamento a #EURO2020: il 31 marzo amichevole con la Germania???? ?? L'artico… - notizieoggi_com : Nazionale, amichevole Italia-Germania il 31 marzo a Norimberga- - junews24com : Nazionale Under 17: successo in amichevole contro la Francia -