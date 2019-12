notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lo scorso 28 Novembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui “si dichiara un’emergenzae ambientale e si dichiara il proprio impegno a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi”. In accordo con la definizione data dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, ente delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza relativa ai cambiamenti climatici), il clima è una media delle condizioni meteorologiche fatta su 30 anni; affrontarlo come emergenza è esattamente l’opposto di quanto andrebbe fatto, ovvero una strategia pianificata con cura e portata avanti con costanza. Su cosa si basa la risoluzione e cosa propone? Quali sono i dati effettivamente riscontrabili? Emergenza: ma perché? Le più importanti associazioni scientifiche sono concordi nel confermare ...

notizieit : L’emergenza climatica che non è un’emergenza - PE_Italia : @IPCC_CH ??Con la sua risoluzione del 28.11.19 il Parlamento europeo???? ha dichiarato l'emergenza climatica e ambient… - MilanoVerdi : -