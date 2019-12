La Casa di Carta 4 su Netflix dal 3 aprile 2020 – Video

davidemaggio

(Di lunedì 9 dicembre 2019) LadiLa banda del Professore (Alvaro Morte) sta per tornare. Da venerdì 3, sarà infatti disponibile sul’attesissima quarta stagione de Ladi, la serie spagnola diventata uno dei maggiori successi della società di streaming americana. L’annuncio è stato dato, a sorpresa, durante il Brazil Comic Con Experience che si è svolto nei giorni scorsi. Non è stato ancora reso noto il numero totale degli episodi che comporranno la nuova stagione de Lade Papel; in ogni caso, i fan sono impazienti di scoprire quale sarà il destino di Nairobi (Alba Flores), ferita in pieno petto – per ordine dell’ispettrice di polizia senza scrupoli Alicia Sierra (Najwa Nimri) – durante il colpo eseguito alla Banca di Spagna. La criminale riuscirà a salvarsi e a portare a termine il piano insieme ai suoi ‘colleghi’ travestiti ...

