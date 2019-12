Jaguar I-Pace - Cresce l' autonomia con l' aggiornamento del software

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Verrebbe da dire: gareggiando si impara. Laha rilasciato unper la I-che permette allelettrica di guadagnare fino a 20 km diin più nella guida reale, secondo quanto comunicato dalla Casa. Un risultato possibile grazie a piccole modifiche studiate in base ai dati raccolti dal Giaguaro nelleTrophy, il trofeo monomarca che vede protagonista la sport utility inglese a batteria e che si svolge nel contesto del campionato di Formula E.LEco mode è ancora più frugale. Ufficialmente, il dato di percorrenza dichiarato dalla I-rimane di 470 km con un singolo ciclo di carica del pacco batterie da 90 kWh. Tuttavia, i benefici dellupgrade, dice la, si potranno toccare con mano nella guida di tutti i giorni. Laumento dellefficienza del sistema dipende, per esempio, da una rivista distribuzione della coppia tra i due assali quando si viaggia in ...

