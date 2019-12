Cochi | Raggi passa per sue opere altrui | Roma non è più ‘caput sport’

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)– “L’amministrazionevuole farre per sue grandi manifestazioni sportive presenti da decenni sul territorio, frutto della sapiente operativita’ del Coni, delle federazioni sportive e del movimento di base dello sportno. Non solo. È arrivata in Campidoglio al grido di ‘abbattiamo ogni privilegio’, ‘togliamo gli impianti ai vecchi concessionari’, ‘aumentiamo i canoni’, ma in tre anni e mezzo ha emanato un nuovo regolamento che ha soltanto paralizzato l’adeguamento e l’ammodernamento degli impianti. Nel frattempo sono scadute decine di autorizzazioni, con i concessionari che vivono uno stato di profonda incertezza. Per questonon e’ piu’ ‘caput sport'”. A dirlo l’ex delegato allo Sport diCapitale e ora responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche ...

