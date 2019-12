Vipiteno | polemiche sulla sfilata dei Krampus | “demoni” inseguono e frustano gli

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019)dei, a, in Alto Adige. La tradizionale parata si svolge nei giorni di San Nicola, con alcuni abitanti mascherati da diavoli, iappunto, che si scagliano contro i giovani spettatori (i “provocatori” secondo l’usanza) del posto, sporcandoli di fuliggine e colpendoli con una sorta di ramazza di legno. Un video, girato da una finestra e pubblicato su Facebook, mostra alcuni momenti dell’ultima edizione, con ichee picchiano i passanti per strada, con scudisciate e calci. Una violenza che ha scatenato una serie di critiche, tanto che l’associazione che ogni anno organizza l’evento è intervenuta su Facebook, per chiarire l’accaduto. “Circolano diverse notizie false. Chi conosce il giorno dei diavoli asaprà sicuramente distinguere la verità dalla pura invenzione. ...

