Sfilata dei Krampus a Vipiteno | i ‘demoni’ si scagliano contro la folla | aperto un

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ladeinella bufera. I ‘demoni mascherati’ si sono scagliatilacon i bastoni. Aperta un’indagine.(BOLZANO) – E’ bufera sulladei, in provincia di Bolzano. Alcuni media locali hanno rilanciato alcuni video diventati subito virali sui social. Nei filmati si vedono i demoni mascherati che silacon i bastoni. Non è la prima volta che succede nella storia della manifestazione episodi simili ma questa volta la violenza è sembrata eccessiva. La Procura haun’indagine per cercare di rintracciare i responsabili della vicenda e nelle prossime ore ci potrebbero essere i primi fermi. La furia dei ‘diavoli’ aUna vera e propria furia da parte dei ‘diavoli mascherati’. I manifestanti si sono scagliati ...

