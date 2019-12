Mes | di Maio rischia la crisi di governo o del Movimento 5 Stelle

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Cinquedivisi sul Mes, Dial bivio: maladi(o il collasso del). Lunedì prima giornata chiave per delineare il futuro. Il Mes ha lasciato strascichi nel, con Luigi Dichedi perdere il controllo della sua forza politica. Mes, Dicostretto a far fronte alle pressioni delRisolta la discussione – decisamente accesa – sulla manovra, il Salva Stati torna in primo piano e agita il. L’intervento di Conte in Aula non ha risolto il caso e la maggioranza dideve prendere posizione. Nella giornata del 9 dicembre il Mes torna alla ribalta. Diha il compito di ricompattare i suoi per arrivare a una risoluzione d maggioranza insieme con il Pd. In caso contrario, ossia se ildovesse decidere di muoversi con una risoluzione ...

Linkiesta : Esattamente come Di Maio, il leader sovranista è una tragedia per gli affari delle aziende e una catastrofe per i b… - borghi_claudio : Claudio Borghi: 'Bagnai girò a Salvini e Di Maio la sintesi del Mes. E Matteo disse 'non firmiamo un ca***'' - borghi_claudio : Stranamente non sono arrivate smentite a qusto resoconto della giornata del 12 giugno... -