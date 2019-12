LIVE Sci di fondo | Staffette Lillehammer 2019 in DIRETTA | doppietta russa in campo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 13:15 Sconfitta cocente per i norvegesi che assistono allain casa loro. 13:13 Vince Russia II davanti a Russia I! Norvegia I batte in volata Norvegia II per il terzo posto, quinta la Germania. 13:11 Ustiugov stacca Malinichenko! 13:09 Vanno via i due russi! I norvegesi Krogh e Turtveit non riescono a tenere il passo. 13:08 Forza anche Ustiugov, in difficoltà anche la Svezia. 13:07 Piccola accelerazione di Malinichenko, si stacca la Finlandia che paga lo sforzo precedente. 13:06 Al passaggio ai 27.1 km in testa il russo Malinichenko, sempre gruppo compatto. 13:03 Poco meno di 4 km all’arrivo: le due squadre norvegesi, le due russe, Svezia, Germania e Finlandia si giocano la vittoria. 13:01 E rientra il ...

