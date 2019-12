LIVE Conegliano-Eczacibasi Istanbul 2-1 | Finale Mondiale per club 2019 volley in DIRETTA

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LADI CIVITANOVA-SADA CRUZEIRO DALLE 16.30,PER7-6 Sette di Folie nei tre metri, la centrale azzurra è ispirata quest’oggi! 6-6 Mani-out di Boskovic su Egonu. 6-5 Sbaglia anche Gamze in battuta. 5-5 Parallela mostruosa di Boskovic. 5-4 In rete il servizio di Guveli. 4-4 Pipe di Boskovic, che adesso ha il braccio caldo. 4-3 Scambio pazzesco che si conclude con un errore in attacco di Natalia. 3-3 Parallela millimetrica di Hill. 2-3 Pallonetto vincente di Kim. 2-2 Errore di Boskovic dai nove metri. 1-2 Primo tempo di Guveli. 1-1 Ricambia il favore gIbbemeyer. 0-1 Si parte con un errore in battuta di Geerties. 14:32 Gamze ha preso il posto di Lloyd. 14:32 Adesso non bisognerà lasciarsi sopraffare dall’emozione, la posta in palio è ...

