Ibrahimovic | parla Raiola | ”Siamo uomini liberi” Sul Napoli

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dichiarazioni Minodi oggi, domenica 8 dicembre 2019: ”Soluzione estera? Chissà”.. E’ tornato are ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’agente di Zlatan. Come sempre molto criptico, Minonon lascia trasparire nulla di nuovo sul futuro dello svedese. Tuttavia, resta interessante come abbia aperto nuovamente all’ipotesi estera. E’ stato lo stesso obiettivo di, Bologna e Milan a ribadire la sua volontà di tornare nel paese che l’ha consacrato con quel famoso ”Ci vediamo in Italia”. Andiamo però a leggere nel dettaglio le parole del suo procuratore. Sule l’ipotesi estera Ipotesiper? ”Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l’appeal, sia a livello tecnico che televisivo. Quanti paesi accenderebbero ...

