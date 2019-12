anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Interesserà anche idi Amalfi e di Conca dei Marini, oltre che Minori, l’interruzione idricacata dall’Ausino a causa di unidrica. Come si legge in una nota della società i Servizi idrici integrati, inviata anchePrefettura di Salerno, buona parte della popolazione residente in modo particolare nelle parti alte dovrà fare a meno dell’dalle 9 alle 17 di domani lunedì 9 dicembre. Qualche disagio potrebbe registrarsi anche nelle parti alte del comune di Ravello dove in particolare ci potrebbe essere un’asdi pressione. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Guasto alla condotta, ecco i #Comuni senza #Acqua ** - mariozucca4 : @TIM4UGiulia è dal 15 novembre che abbiamo il telefono fisso isolato nonostante i ripetuti solleciti al 187 e via p… - Massimiliano5S : Guasto alla condotta principale, domani (9 dicembre) Minori senz'acqua -