Domenica In | Mara Venier orfana a 20 anni | Don Mazzi in studio | perché per lei è un

liberoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si apre con un'ospitata molto particolare perla puntata diIn in onda su Rai 18 gennaio. In, infatti, ecco Don, inper celebrare il suo 90esimo compleanno. E Donnel colloquio con la conduttrice si dimostra brillantissimo, in una forma invidi

MessinaMag : La 13° puntata di ‘Domenica In’, in onda oggi 8 dicembre in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condott… - Manuel_Real_Off : RT @Manuel_Real_Off: Mara già nera come chi sappiamo noi perché poi dovrà dare la linea anche questa domenica al tg1 per il Papa in piazza… - Manuel_Real_Off : Mara già nera come chi sappiamo noi perché poi dovrà dare la linea anche questa domenica al tg1 per il Papa in piaz… -