Conferenza stampa D’Aversa | «Parma bellissimo Non mi aspettavo questa classifica»

(Di domenica 8 dicembre 2019)D’Aversa: il tecnico delanalizza la vittoria ottenuta al Ferraris contro la Sampdoria (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico delRoberto D’Aversa commenta inla vittoria ottenuta al Ferraris contro la Sampdoria: «Abbiamo disputato una buona partita, anche se siamo calati nella mezz’ora finale. Qui a Genova solo Lazio e Inter avevano ottenuto la vittoria. La Sampdoria è una squadra importante e la mia squadra è stata bellissima». «Ho presentato la partita come uno scontro diretto, perché gli obiettivi attualmente sono gli stessi. Era fondamentale e non semplice. Abbiamo fatto qualcosa di importante, ovviamente potevamo gestire meglio gli ultimi dieci minuti». «Non miposizione di. Nonostante le problematiche legate agli infortuni, perché Barillà e Cornelius non erano in ...

