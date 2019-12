Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehamer 2019 | quinta vittoria consecutiva per

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Finalmente c’è stata gara oggi nella seconda giornata dideldi. Il risultato non è cambiato con ladi Jarl Magnus Riiber ma questa volta il norvegese ha dovuto faticare più del solito. L’austriaco Franz Josef Rehrl è rimasto per oltre metà gara in compagnia del cannibale di questa stagione, prima di crollare ed essere ripreso e superato dall’altro norvegese Joergen Graabak che ha portato a casa un prezioso secondo posto chiudendo a solo 20”2 dal leader. Alle loro spalle i tedeschi Vinzenz Geiger, Eric Frenzel e Fabian Riessle, i norvegesi Jens Luraas Oftebro ed Espen Bjornstad che a loro volta hanno ripreso il malcapitato Rehrl. Geiger a poco più di un chilometro dal traguardo ha piazzato l’attacco decisivo per salire sul terzo gradino del podio, chiudendo a 47”9. A seguire gli altri due teutonici ...

