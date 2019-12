Ancora morti sulle strade Incidente a Fontanellato | un uomo perde la vita

meteoweek

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si tratta del quartomortale nella provincia di Parma in pochi giorni. A predere laundi cui non si conosconole generalità.un’mortaleitaliane. L’ultimo si è verificato poco fa, sulla strada statale 9 via Emilia all’altezza del chilometro 220 nel comune di, … L'articolo, unlaproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : ?? Un uomo armato di coltello ha colpito diverse persone a L'Aia: l'aggressore è ancora in fuga. Tutti gli aggiornam… - cocco_antonello : RT @moltomaltese: Ancora morti sul lavoro - andy_reds : RT @moltomaltese: Ancora morti sul lavoro -