Vanessa Incontrada | imprevisto in diretta | “Non riesco ad andare avanti”

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019)è la conduttrice, insieme a Gigi D’Alessio, dello show su Rai 1 “20 anni che siamo italiani”. Nella puntata andata in onda venerdì 6 dicembre, però, è accaduto un piccoloche ha coinvolto la conduttrice e ha scatenato un momento molto comico intv. “Devo fare la pipì, nonadavanti” avrebbe detto l’attrice italo-spagnola tra le risate del pubblico che ha ampiamente apprezzato la sua spontaneità davanti alle telecamere.: l’inSu Rai 1 è andato in onda “20 anni che siamo italiani” e la conduttrice dello show ha accolto sul palco gli ospiti della serata, Ficarra e Picone. Con loro sul palco il pubblico era certo diincontro ad un momento di grande comicità, ma unaccaduto proprio inha reso ancora più divertente la gag. Il ...

TvTalk_Rai : Chi sono i protagonisti della tv, ospiti in puntata a #tvtalk? Massimo #Giletti, Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessi… - fanpage : 'La perfezione non esiste', Vanessa Incontrada in lacrime a 20 anni che siamo italiani - mo9nila : RT @Cohen61081141: E siamo in tanti a dirlo che nessuno più di Vanessa Incontrada merita un palco come Sanremo #20annichesiamoitaliani http… -