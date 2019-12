Un natale con i prodotti Lenovo e Motorola!

hynerd

(Di sabato 7 dicembre 2019) Mancano ormai pochi giorni a, ma tanti non hanno ancora scelto i regali per amici e parenti… Arriva oggi una selezione die Motorola – da PC per gli appassionati di videogiochi o ultra-leggeri a smartphone per tutte le esigenze – pensati per chi non vuole rinunciare alla tecnologia sotto l’albero! Iper gli appassionati di videogiochiLegion Y740 è dotato di tutto ciò di cui ha bisogno un core gamer. La GPU GeForce RTX 2070 Max-Q è …

borghi_claudio : Stasera sarò con @Marcozanni86 a Pontenure per la festa di Natale della Lega di Piacenza, che mi ha sempre accolto… - matteosalvinimi : Buonanotte dalla Romagna, Amici, sempre con tanto affetto per voi, grazie per esserci sempre e... viva il Natale, v… - SkyTG24 : Il #Natale è arrivato a #NewYork con la tradizionale accensione dell'albero del #RockefellerCenter. L'abete è alto… -