Udinese-Napoli 0-0 live | gli azzurri stanno schiacciando gli avversari

(Di sabato 7 dicembre 2019)– In cerca di riscatto. La terza sfida della 15ª giornata di Serie A mette di fronte due squadre accomunate da un dettaglio singolare: hanno fatto di recente bene in Coppa, maclamorosamente steccando in campionato, a dispetto di un discreto avvio. I bianconeri di Gotti hanno raccolto pochissimo nelle ultime partite del torneo ma provengono dal roboante 4-0 in Coppa Italia al Bologna, glidi Ancelotti la settimana scorsa hanno fermato in casa ilrpool in Champions League salvo poi ‘toppare’ al San Paolo sempre contro i ragazzi di Mihajlovic. 25′ – Prima conclusione dell’: è Fofana a provarci da fuori, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. 20′ – Continua ad essere alta la pressione del, che in alcune circostanze schiaccia l’, finora tutto catenaccio e ...

leneberskjuis : Ud ine se v Na poli Soccer Live Stream USA 07th Dec - Calcio - Italy - juv3_peter : Ma come difende il Napoli? Koulibaly sembra la brutta copia di se stesso. Se fai difficoltà pure contro l'Udinese.. #UdineseNapoli - chiara56543176 : Udinese 1 napoli 0 gia prendono una pera che goduria bel napoli eee ???? -