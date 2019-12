Truffe | contributi Inps illegali | 458 denunce in Calabria

tg24.sky

(Di sabato 7 dicembre 2019) I carabinieri di San Luca hanno denunciato 458 persone, tra cui 12 imprenditori agricoli, alla Procura di Locri con l'accusa di truffa. Dalle indagini, condotte tra il febbraio del 2017 e lo scorso novembre, sono emersi fittizi rapporti di lavoro e la conseguente erogazione da parte dell'in favore dei falsi braccianti dia cui non avevano diritto. Il danno erariale ammonta a quasi 6 milioni di euro. Dalle indagini è emerso anche, secondo quanto riferiscono i carabinieri, che una parte delle persone coinvolte nell'indagine appartengono a famiglie legate alla criminalità. Le accuse Le persone coinvolte nell'indagine sono accusate a vario titolo, oltre che di truffa aggravata, di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità in scrittura privata. Le somme illegalmente percepite dall'hanno riguardato indennità relative a malattia, disoccupazione e ...

