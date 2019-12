Speed skating | Coppa del Mondo Nur-Sultan 2019 | Davide Ghiotto sesto sui 10000 metri

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si è disputata la seconda giornata di gare della tappa di Nur-valida per ladeldi: in Kazakhstan, in gara per l’Italia,, Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, impegnati nei, e Francesco Betti ed Alessio Trentini che hanno disputato i 1000. Neimaschili successo dell’olandese Patrick Roest che vince in 12’59″442 e supera il russo Danila Semerikov, secondo in 13’02″459, davanti al canadese Graeme Fish, terzo in 13’04″255. Sesta posizione perin 13’11″382 (38 punti), mentre nella Divisione B primo posto per Nicola Tumolero con il tempo di 13’01″657 (38 anche per lui), mentre è secondo Andrea Giovannini in 13’09″391 (32), infine Michele Malfatti è ottavo in 13’19″807 (21). Tumolero fa ...

