Soldi ai partiti | troppo facile aggirare le regole Per l’Anticorruzione europea c’è

lanotiziagiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Così proprio non va. In Italia il disordine nelle norme che regolano i finanziamenti aiè enorme e in tal modo diventasfuggire ai controlli e una missione quasi impossibile far rispettare le. A bacchettare Roma su un fronte tanto delicato è Raffaele Piccirillo (nella foto), capo delegazione per l’Italia al Greco, l’organo anticorruzione del Consiglio d’Europa. Piccirillo, magistrato al massimario della Corte di Cassazione ed ex direttore degli affari penali al Ministero della giustizia, sostiene che soprattutto con la legge Spazzacorrotti sono stati fatti dei passi in avanti, ma non basta. Non è stato infatti ancora messo a punto un adeguato sistema di controllo dei finanziamenti della politica. E secondo il Greco, per avere un controllo efficace, è necessario rafforzare i poteri, il coordinamento e le risorse ai diversi organi di monitoraggio. “Ora dobbiamo ...

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Allarme rosso. “Inchiesta Open, i partiti in allarme: 'Ora nessuno darà più soldi alla poli… - FMCastaldo : Dobbiamo incrementare la #trasparenza dei finanziamenti ai partiti: non c'è nulla di male a ricevere dei finanziame… - JimBlake115 : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Ahahah.. Saprai solo togliere il reddito di cittadinanza a chi ne ha davvero bisogn… -