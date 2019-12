Sci alpino oggi in tv | orari delle gare di Beaver Creek e Lake Louise 7 dicembre Su

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Penultima giornata dinordamericane per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2019-2020. Gli uomini, infatti, saranno impegnati a, in Colorado, in una discesa libera, mentre le donne saranno a, Canada, a loro volta nella gara più veloce. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DIDALLE 19.00 (SABATO 7) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DIDALLE 20.30 (SABATO 7) Sulla Birds of Prey Dominik Paris e compagni cercheranno il successo sulla splendida pista statunitense, nella discesa che prenderà il via alle ore 19.00 italiane. Alle ore 20.30, invece, toccherà a Sofia Ga ed alla pattuglia italiana, sulla pista dell’Alberta nella discesa libera numero due del fine settimana canadese. IN TV – Ledi Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e ...

